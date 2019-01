Deel dit artikel:













Weer remise in tweekamp Boomstra - ​Schwarzman Roel Boomstra heeft weer geremiseerd (foto: ANP / Laurens van Putten)

In het Stadhouderlijk Hof van Leeuwarden is ook de vierde partij in de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen oud-Emmenaar Roel Boomstra en Alexander Schwarzman in remise geëindigd. In een klassieke partij besloten de twee na tweeënhalf uur de punten te delen.

De stand is nu 4-4. De match wordt morgen voortgezet in Groningen.



De twee dammers nemen het in twaalf partijen tegen elkaar op. De finale is op 13 januari en wordt gehouden in de televisiestudio van RTV Drenthe. Als na zes partijen nog geen van de spelers een partij heeft gewonnen, volgt er een tussentijdse tiebreak sneldammen, zodat er in ieder geval één partij is beslist.



De Rus Schwarzman is de titelverdediger.