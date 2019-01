Deel dit artikel:













Militairen uit Havelte gaan Waddeneilanden schoonmaken Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Er spoelt van alles aan op de eilanden (foto: ANP / Siese Veenstra)

Militairen van de brigade in Havelte gaan helpen om de Waddeneilanden schoon te maken.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een schip verloor 270 zeecontainers, de inhoud spoelt nu aan op de eilanden. Op verzoek van meerdere burgemeesters verleent Defensie bijstand. De militairen gaan helpen met het opruimen van de vervuilde stranden.



Honderd militairen uit Havelte

Zo'n honderd militairen, afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, worden ingezet. De inzet duurt waarschijnlijk twee dagen. Verschillende militairen hebben al een telefoontje gekregen met de mededeling dat ze ingezet gaan worden. Waarschijnlijk vertrekken ze vanavond al naar de Waddeneilanden. Hoe de militairen over de eilanden verdeeld worden, is nog niet bekend.



De militairen hoeven overigens maar weinig spullen mee te nemen naar de eilanden. Behalve hun uniform nemen ze materialen mee om schoon te maken, zoals scheppen en vuilniszakken. De overnachting wordt daar geregeld.



Vierduizend militairen paraat

In totaal staan er ruim vierduizend militairen paraat om ingezet te worden bij 'ernstige calamiteiten'. Militairen kunnen eventueel een gebied bewaken, maar ook transporten ondersteunen en helpen met het schoonmaken van de stranden.



In de nacht van 1 op 2 januari verloor een van de grootste containerschepen ter wereld de containers. Zo zijn er onder meer kuipstoeltjes, speelgoed en flatscreen-tv's aangespoeld. Verwacht wordt dat het nog dagen duurt voordat alle troep is opgeruimd.