Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beleef de natuur in 2019 met IVN In de beleefkalender vind je doe-tips voor het hele jaar. (foto: Pixabay)

Het nieuwe jaar is net begonnen dus is het tijd voor goede voornemens. Als één van je goede voornemens is om meer de natuur in te gaan, dan heb je geluk. IVN Regio Noord heeft hier speciaal een beleefkalender voor gemaakt.

De kalender heeft per maand tips over dingen die je kunt doen, maar ook dingen waar je op moet letten en natuurweetjes. Wil je de kalender ook downloaden? Klik dan op deze link