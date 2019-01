Deel dit artikel:













Sterven Drentse antiekzaken uit? Marco Dorland van Antiekboerderij Het Wagenwiel in Gasselte ziet nog toekomst in antiek (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Albert van Veenen van Het Monument in Veenoord/Nieuw-Amsterdam heeft tien jaar geleden al Antiekzaak uit zijn naam gehaald (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Het aantal antiekzaken in Drenthe is de afgelopen tien jaar gedaald van 35 naar 20, oftewel een daling van 43 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het Monument in Veenoord/Nieuw-Amsterdam nam meer dan tien jaar geleden al afscheid van de naam 'Antiekzaak'. Eén billboard buiten herinnert nog aan de oude naam, verder is alles vervangen.



Andere stijl

"Tien jaar geleden daalde de verkoop van antiek en toen hebben wij de overstap gemaakt naar een meer landelijke stijl," zegt eigenaar Albert van Veenen. Nieuw gemaakte meubels van oud en verweerd hout uit China en Indonesië zijn hot.



Verkoop loopt goed

Antiekboerderij Het Wagenwiel in Gasselte doet nog prima zaken. Het bedrijf ziet de verkoop van antiek zelfs stijgen. "Het wat strakkere spul doet het goed. Voor antiek met veel tierelantijntjes, snijwerk en beslag is minder belangstelling," zegt eigenaar Marco Dorland.



Volgens Dorland is er in de woonprogramma's op televisie tegenwoordig weer meer aandacht voor antiek. En dat is toch waar mensen deels op af gaan.



Antiek blijft

Dorland voorziet een prima toekomst voor zijn zaak. En zelfs Van Veenen verwacht dat antiek nog wel weer terugkomt. "En dan gaan we het gewoon weer verkopen. We bewegen mee met de markt. De naam ligt al klaar. Ik denk dat ik het deuntje van de reclame met de oude naam in het bejaardentehuis nog zal horen," grapt Van Veenen.