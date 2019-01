Het doek hangt: de Nachtwacht van Emmen kan geschilderd worden

De echte hangt natuurlijk in het Rijksmuseum in Amsterdam, maar ook Emmen krijgt over een tijdje een Nachtwacht. Veertig amateurkunstenaars schilderen het wereldberoemde kunstwerk van Rembrandt na in het Rensenpark. Vandaag werd het doek opgehangen.

Vijf meter lang en vier meter hoog is het doek dat in het Savannegebouw hangt. Het oude verblijf van de giraffen is ook het enige gebouw dat geschikt is als atelier voor de replica van het beroemdste Nederlandse schilderij. De schuur is hoog genoeg en de temperatuur is ook goed voor het canvas.Nu staan alleen de contouren nog op het doek, maar volgende week beginnen de amateurschilders onder leiding van kunstenaar Harrie Visser aan het project. "Ik zag een afbeelding van de Nachtwacht in een krant en meteen kwam dit project in mij op. De Nachtwacht naschilderen leek me fantastisch", vertelt Visser.Binnen twee jaar moet de kopie af zijn. Rembrandt en zijn leerlingen deden zelf vier jaar over De Nachtwacht. "Een heel mooie uitdaging voor ons", vindt Fokke Wester, projectleider van stichting De Nachtwacht van Emmen. "Het is ook een soort leerproces. We hebben er allemaal heel veel zin in. Het wordt iets heel moois."Het wordt een exacte kopie van het originele schilderij. "Dus stroken die er ooit zijn afgehaald zitten er bij de replica wel aan", legt Visser uit. "Ook zul je wat kleurverschil zien, want de echte Nachtwacht is in de loop der jaren wat verkleurd. Eigenlijk wordt deze dus mooier", lacht de kunstenaar.Volgende week vrijdag wordt de eerste penseelstreek gezet door kunstenaar Henk Helmantel, die daar speciaal voor is uitgenodigd. Daarna is het in groepjes de beurt aan de veertig vrijwilligers. Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen wordt er van 10.00 uur tot 17.00 uur geschilderd. Belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen.