Weer nieuwe speler voor FC Emmen: Nico Neidhart

FC Emmen heeft zich versterkt met Nico Neidhart. De 24-jarige vleugelverdediger komt over van Sportfreunde Lotte en tekent voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een jaar.

Neidhart is een rechtsbenige back, die zowel op links als rechts kan spelen. De nieuwe Emmenaar gaat ook meteen mee op trainingskamp naar Estepona. "Ik kijk ernaar uit om me bijFC Emmen op het hoogste niveau in Nederland te laten zien. Niet alleen dit seizoen, maar ookin de volgende seizoenen. Daar gaan we in Estepona de basis voor leggen", zegt hij.De Duitser speelde in de jeugd bij VfB Oldenburg. Daarna kwam hij via VfL Osnabrück en Schalke 04 terecht bij Sportfreunde Lotte, dat op het derde niveau in Duitsland uitkomt.FC Emmen wilde nog voor het trainingskamp twee nieuwe spelers halen: een aanvaller en een verdediger. Dat is gelukt. Afgelopen maandag werd aanvaller Michael de Leeuw al toegevoegd aan de selectie.