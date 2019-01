Olifanten in Wildlands worden getrakteerd op kerstbomen

Er staat een bijzondere verrassing klaar voor de olifanten in Wildlands. Ze krijgen binnenkort kerstbomen cadeau. Daar kunnen ze dan lekker mee spelen of ze gebruiken om te onderzoeken.

De kerstbomen die gebruikt worden tijdens Wildnights gaan, nadat de avondopenstelling voorbij is, volgende week vrijdag het olifantenverblijf in.De olifanten in Emmen zijn niet de enige die een kerstboom krijgen. De kerstboom die op de Dam staat, eindigt in het olifantenverblijf van Artis. Ook de giraffen, zebra's, kamelen, watoessirunderen en dwergezels krijgen daar een stuk van de kerstboom.Om de dieren uit te dagen en om ze natuurlijk gedrag te laten vertonen, krijgen dieren in Wildlands vaker cadeaus. Zo kregen de ijsberen in het kader van de zogeheten dierverrijking afgelopen november vlees verpakt in ijs en ingepakte dozen.