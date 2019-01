Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Provincie moet niet alleen focussen op krimpgebieden' Burgemeester Richard Korteland van Meppel wil meer samenwerking (foto: Robbert Lanting / gemeente Meppel)

De provincie Drenthe moet niet alleen focussen op krimpgebieden, maar juist ook op sterke steden. Dat vindt Richard Korteland, burgemeester van Meppel. Volgens hem kan een vitaal platteland niet zonder sterke steden, en andersom.

Dat zei hij vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak in schouwburg Ogterop. "We laten ons nog te vaak leiden door grenzen. Gemeentegrenzen, provinciegrenzen, regiogrenzen, noem ze maar op." Als het aan de burgemeester ligt, moeten overheden, bedrijven, instellingen en inwoners meer samenwerken.



'Hebben steun nodig van provincie'

Volgens Korteland werken plattelandsgemeenten en stedelijke gemeenten nog te veel langs elkaar heen. Ze moeten wat hem betreft 'samen een vuist maken'. Zo wil Meppel Assen steunen bij de lobby voor een stop van de snelle intercity tussen de Randstad en Groningen.



Korteland roept de provincie Drenthe op om samen met Meppel en Assen een agenda te maken voor sterke steden en een vitaal platteland. "Focus niet alleen op krimp!"



"We kennen in Assen en Meppel geen krimp, we beschikken beide over een krachtige en dynamische arbeidsmarkt en we hebben grote netwerkpartners van groot regionaal economisch belang. Om die positie te behouden hebben we expertise en ondersteuning nodig van de provincie Drenthe", aldus Korteland.