Inspectie zeer kritisch over samenwerking schoolbesturen Borger-Odoorn en Emmen

De Inspectie van het Onderwijs is niet blij met de samenwerking tussen negen schoolbesturen in de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. Volgens de inspectie is er onderling wantrouwen en is de kwaliteit van bestuur onvoldoende. Bovendien is er sprake van langdurig uitblijven van herstel.

Het is niet de eerste keer dat de onderwijsinspectie kritisch is. In 2017 werd al melding gemaakt van de moeilijke samenwerking.In de twee Drentse gemeenten werken de besturen van Primenius, CKG Drenthe, OPO Borger Odoorn, Catent, Openbaar Onderwijs Emmen, Viviani, de Gereformeerde School, de Vrije School en RENN4 sinds 2014 samen. Dat gebeurt onder de naam stichting Samenwerkingsverband 22-02 PO. Dat verband bestaat uit zo’n negentig scholen in het basis- en speciaal onderwijs.De inspectie merkt op dat de samenwerking weinig heeft geholpen om het wantrouwen en het gesteggel te doen verstommen. Tips om alles weer op de rit te krijgen, werden in de wind geslagen, staat in het rapport te lezen.Een punt dat de inspectie hoog opneemt, is dat een van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in juni 2017 als zeer zwak werd bestempeld. Maar het bestuur deed daar volgens de inspectie niets aan. De raad van toezicht was zelfs in maart 2018 nog steeds niet op de hoogte van het oordeel van de inspectie.Inmiddels heeft het bestuur van het samenwerkingsverband toegegeven dat er zaken niet goed zijn aangepakt. De voorzitter is daarom opgestapt. Ook het volledige stichtingsbestuur is afgetreden. Een interim-bestuurder houdt voorlopig de zaken in de gaten.