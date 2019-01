Deel dit artikel:













Burgemeester gaat in gesprek met Geesbrug over verloop jaarwisseling De jongeren kwamen samen om te praten over de jaarwisseling (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

Wel vier keer zoveel mensen dan normaal kwamen donderdagavond naar de nieuwjaarsborrel in het dorpshuis in Geesbrug. Burgemeester Bert Bouwmeester zou ook van de partij zijn en de buurt was erg benieuwd wat hij te zeggen had over de inzet van de mobiele eenheid tijdens de jaarwisseling.

Geschreven door Petra Wijnsema

Die werd ingezet omdat er een dreigende situatie zou zijn rond een vreugdevuur. Buurtbewoners die onschuldig zeggen te zijn, verklaren dat ze ook klappen kregen. Zowel jongeren die bij het vreugdevuur betrokken waren, als de bewoners die vonden onterecht klappen te hebben gekregen, waren naar het dorpshuis gekomen om een verklaring van de burgemeester te horen.



Plaatselijk Belang Geesbrug opende de borrel en riep de aanwezigen op om te zorgen dat Geesbrug volgend jaar positief in het nieuws komt. Aan het einde van de nieuwjaarsrede zei Plaatselijk Belang dat iedereen die in gesprek wilde met de burgemeester, dat kon doen in een ernaast gelegen zaaltje. Een nieuwjaarsborrel en een gesprek tussen buurtbewoners en de burgemeester werd niet als een goede mix ervaren.



Opgesplitst

Meer dan de helft van de aanwezigen verhuisde naar de zaal ernaast. Het ging om tientallen jongeren en een groep mensen uit de straten die de ME had schoongeveegd. Straten waar volgens buurtbewoners niets aan de hand was.



Burgemeester Bouwmeester bleef bij zijn standpunt dat de ME terecht was ingezet. Tenminste, voor zover hij kon inschatten, want een gesprek met de brandweer en de ME heeft hij nog niet gehad. Buurtbewoners wezen erop te zijn geslagen door de ME terwijl ze in hun eigen tuin stonden. Bouwmeester gaf aan dat de ME bij een charge moeilijk onderscheid kan maken tussen mensen die wel bij het vreugdevuur waren betrokken en mensen die daar niets mee te maken hadden.



Gesprek met delegaties

Afgesproken werd dat er volgende week een gesprek komt tussen een delegatie van de jongeren, een delegatie van bewoners van de straten die zijn schoongeveegd, de burgemeester en afgevaardigden van de ME en de brandweer.



Eén van de jongeren zei na afloop dat de ME excuses moet maken naar de mensen die onterecht klappen hebben gekregen. Een andere jongere zei, vooruitlopend op het gesprek volgende week: "Vuur hoort gewoon bij Oud en Nieuw in Geesbrug. Zonder inzet van de ME. Dan moeten ze maar een plek regelen met zand eronder of zo."