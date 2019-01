Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Chinese maanlanding met een Drents tintje Een foto van de achterkant van de maan (foto: EPA)

Bijzonder nieuws vanuit de ruimte. Gisteren landde voor het eerst een ruimtesonde op de achterkant van de maan. Het is een Chinese sonde, maar er zit een Drents tintje aan. "Wij hebben hier een hele hoop mee te maken", zegt Albert-Jan Boonstra van Astron in Dwingeloo.

"We hebben bij Astron een ontvanger gebouwd, die gemonteerd is op de communicatiesatelliet die aan de achterkant van de maan hangt", vervolgt hij. De ontvanger op de Chinese lander is niet door Astron gebouwd. Wel heeft het instituut veel adviezen gegeven aan de Chinezen.



De ontvanger die door Astron werd gebouwd wordt op een later moment pas aangezet. De komende maanden worden er eerst andere onderzoeken gedaan.



Volgens Boonstra was het tot nu toe altijd lastig geweest om te communiceren met de achterkant van de maan. "Dus dit is uniek", vertelt Boonstra. "Vanaf de achterkant van de maan kun je het heelal heel goed bekijken, zonder dat je last hebt van allerlei storing die vanaf de aarde komt. Die levert unieke wetenschap op. En bij de ontvanger zijn wij dus betrokken. We zijn hartstikke trots."