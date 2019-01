Geert Vos Bad in Erica heeft dringend nieuwe coating nodig

Slecht nieuws voor zwembad Geert Vos Bad in Erica: de betonnen bodems van de baden moeten opnieuw voorzien worden van een coating, wil het bad in het nieuwe seizoen opengaan.

De coating is een waterdicht elastisch verfmateriaal. Zo zorgt het voor hygiëne, voorkomt het lekkages en geeft het een naadloze afwerking waardoor er geen scherpe randjes zijn.De provincie Drenthe heeft het probleem vastgesteld tijdens een keuring. Zodra de baden opnieuw gecoat zijn, vindt er een hercontrole plaats en krijgt het bad eventueel groen licht. Is het zo simpel? "Ja, eigenlijk", stelt Fre Jongsma vast. De voorzitter van het zwembad weet dan ook zeker dat het openluchtzwembad deze zomer weer open gaat.Jongsma kijkt niet op van de uitkomst van de keuring. "Het is een oud bad, zo'n vijftig jaar oud. Het beton is onderhevig aan corrosie en het bad zelf moet om de vijf jaar gecoat worden. Dat onderhoud kost veel geld. Aan een bedrag van 40.000 euro zit je al gauw."Op de vraag of het bad in Erica 'op' is, durft de voorzitter geen hard antwoord te geven. "Ik ben geen kenner op dit gebied, maar het bad heeft naast deze investering ook een grondige opknapbeurt nodig. En dat kost zeker een ton. Het bad heeft bijvoorbeeld schade en als je daar een coating overheen doet, dan scheurt het weer."Maar het herstellen van de coating moet dus om de vijf jaar. Een dure grap, beaamt Jongsma. "We hebben tijdens de zomer een buffer kunnen opbouwen, want het ging goed met de zoekersaantallen. Maar we willen zoeken naar een andere oplossing. In Westerbork hebben ze bijvoorbeeld een roestvrijstalen bad. Dat zie je in het buitenland ook. Die hebben veel minder onderhoud nodig."Het contact met de gemeente Emmen is goed, volgens Jongsma. "Zo hebben we 100.000 euro gekregen uit een fonds. Maar dat was bedoeld voor duurzame investeringen, niet voor de coating."Op dit moment bestudeert het bestuur van het Geert Vos Bad verschillende offertes voor de coating. Enige haast is er wel bij geboden: op 28 april moet moet het bad in Erica weer open.