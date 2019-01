Politie bekijkt informatie amateurspeurders in zaak Willeke Dost

De politie gaat informatie bekijken die de groep Zoekactie Willeke Dost heeft aangeleverd. Daarover is contact geweest met Jan Huzen van de groep.

"De groep zegt dat het bepaalde zaken heeft gezien in de grond en daar gaat het coldcaseteam naar kijken", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. "We analyseren de informatie en als het iets nieuws oplevert, dan gaan we ermee verder. Maar zover is het nog niet."De groep heeft grondradarbeelden aangeleverd. Hogeveen: "We willen eerst bijvoorbeeld weten wie die gemaakt heeft. Met alle respect, het kan een verschil maken als die gemaakt zijn door amateurs. Daarna kijken experts er eventueel naar."Jan Huzen zegt dat zijn groep zich de komende tijd rustig houdt in afwachting van de resultaten. “Wij ondernemen op hun verzoek nu verder even geen acties meer. Ik ben al lang blij dat de politie alsnog de grondradarbeelden nader gaat bekijken. Ik wil ze daarvoor de ruimte geven.” Als stok achter de deur heeft Huzen inmiddels wel op de speciale Facebookpagina ‘Zoekactie Willeke Dost’ een klok lopen die aftelt tot 3 februari. “Dan hebben ze een maand de tijd, dat moet toch genoeg zijn”, aldus Huzen.Deze maand is het 27 jaar geleden, dat de 15-jarige Willeke Dost spoorloos verdween uit het huis van haar pleegouders in Koekange. Al enkele maanden is er veel beroering over de vermissingszaak, doordat amateurspeurders Jan Huzen en Ab Bruintjes samen met tante Klaasje Wopken alles op alles zetten om Willeke te vinden.Ze dreigden met een graafactie in Koekange, omdat ze aanwijzingen hadden dat Willeke begraven moest liggen in het weiland achter de boerderij van het pleeggezin. Politie en justitie voorkwamen dat door zelf op 12 november uit te rukken met een graafmachine en forensische en archeologische experts, maar dat leverde niets op Eerste kerstdag zijn Huzen en Bruintjes in het holst van de nacht uiteindelijk toch zelf gaan graven, nadat ze begin december opnieuw het bewuste weiland hadden afgezocht met zoekhonden van Signi. Die waren op een bepaalde plek aangeslagen. Vervolgens gaven ook grondradarbeelden van Volker Stevin volgens de amateurspeurders 'een verdachte verstoring' aan.Enkele dagen later ging een groep van acht personen ook weer lopen spitten in het weiland. Ze zijn 's avonds door de politie weggestuurd. Ze maakten zich schuldig aan vernieling en erfvredebreuk.Speurder Ab Bruintjes stapte deze week uit de actiegroep. Bij zijn huis in Koekange is de tuin op Oudejaarsavond voor een deel omgespit door onbekenden. Bruintjes vindt dat daamee zijn familie ook ongewild wordt betrokken bij zijn zoekactie naar Willeke Dost, en dat wil hij niet.