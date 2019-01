Havelter militairen in alle vroegte naar Schiermonnikoog om puin te ruimen

Honderd militairen van de brigade in Havelte zijn vanochtend in alle vroegte naar Schiermonnikoog gevaren om mee te helpen aan de schoonmaakactie op de Waddeneilanden.

Een schip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 270 zeecontainers en de inhoud daarvan spoelt aan op de eilanden . Op verzoek van meerdere burgemeesters verleent Defensie bijstand. De militairen gaan in eerste instantie helpen met het opruimen van de vervuilde stranden op Schiermonnikoog."De nood op Schiermonnikoog is groter dan op de andere eilanden, omdat daar net wat minder mensen wonen die zelf kunnen beginnen met ruimen. Daarnaast zijn er minder vrijwilligers dan op de andere eilanden. Er is heel veel rommel aangespoeld, omdat Schiermonnikoog dichtbij de plek zit waar de containers te water zijn geraakt", aldus commandant Paul van der Touw.Naast de militairen zijn ook terreinvoertuigen naar het eiland gebracht. "Zodat we ons zelfstandig kunnen verplaatsen over het eiland. De inzet is goedgekeurd voor twee dagen. Zaterdagochtend gaan we kijken hoe de toestand is en dan kunnen we besluiten om eventueel langer te blijven, in afstemming met de burgemeester en het ministerie van Defensie."De militairen kunnen ergens tussen 10.00 uur en 11.00 uur beginnen met het puinruimen, verwacht Van der Touw. "Dan is de vloed weer weg. We worden straks gebriefd door de gemeente en die gaat bepalen waar ze de militairen willen inzetten."In totaal staan er ruim vierduizend militairen paraat om ingezet te worden bij 'ernstige calamiteiten'. Militairen kunnen een gebied bewaken, maar ook transporten ondersteunen en helpen met het schoonmaken van de stranden.