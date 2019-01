'Samenwerking tussen burgers en hulpdiensten voorkwam erger bij natuurbrand Wateren'

De hulp van buurtbewoners en boeren heeft ervoor gezorgd dat de ongekende natuurbrand in Wateren in augustus vorig jaar niet voor meer schade heeft gezorgd. Een half jaar na de brand wordt die samenwerking tussen de samenleving en overheid nog altijd geroemd.

Extreme droogte en wind zorgden voor een enorme snelle ontwikkeling van het vuur op die bewuste 7 augustus. Verschillende recreatieparken in de buurt moesten worden ontruimd. En de mensen werden spontaan opgevangen door buurtbewoners. Juist die hulp van buurtbewoners en boeren zorgde ervoor dat de brand met een sisser afliep.Nelleke Zwiers van de Alberthoeve heeft tijdens de brand camping- en vakantieparkgasten opgevangen op haar terrein. "De mensen waren in het begin erg geschrokken. Je laat je hele hebben en houwen achter. Sommigen waren helemaal van slag", blikt ze terug op de brand."De brandweer op zich had het niet alleen kunnen redden, zonder de hulp van de boeren erbij. Mede met hun hulp heeft de brandweer het vuur in bedwang kunnen houden en weten te beperken", aldus Jan Zwiers.Daar is Jurjen Timmerman van de brandweer het mee eens. "Deze samenwerking tussen de samenleving en de hulpdiensten heeft gemaakt dat het incident relatief klein is gebleven. Uiteindelijk is er alleen natuur verloren gegaan. Dat is heel verdrietig, maar er zijn geen mensen gewond geraakt en geen opstal of goederen beschadigd geraakt."