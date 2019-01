Vooral oudere vrouwen laten internet links liggen

Een derde van de mensen boven de 75 jaar gebruikt nooit internet. In 2012 was dat nog tweederde. Vooral vrouwen, met name met een lage opleiding, zien geen noodzaak om de digitale snelweg op te gaan.

In Drenthe worden geregeld cursussen georganiseerd om ouderen handiger te maken met de computer. Vaak is de bibliotheek daarmee actief. Toch kunnen veel ouderen zich ook zonder internet nog redden, vaak met hulp van mensen die wel online zijn.Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 6 procent van de bevolking nog nooit internet gebruikt. Van hen heeft bijna de helft ook geen internetverbinding. De rest heeft wel toegang, maar gebruikt die niet. Ze hebben er geen interesse in, zien er geen voordelen in of zeggen dat ze er niet handig genoeg voor zijn.Uit een rondgang van RTV Drenthe komt het beeld naar voren dat veel mensen die niet online zijn zich daarover wel vaak ongemakkelijk voelen. Schaamte lijkt een rol te spelen. Ook komt vaak een soort 'dwarsigheid' naar voren over moderne ontwikkelingen waaraan ze geen deel kunnen of willen nemen. Ze willen, mede daarom, ook niet in de media vertellen over hoe ze zich zonder internet redden.