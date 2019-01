Waterschap wil verkiezingen met aftelkalender onder aandacht brengen

Wist je dat je over precies 75 dagen weer naar de stembus mag? Nee, niet alleen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart, maar ook voor de waterschapsverkiezingen.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta start vandaag met een aftelkalender om interesse te wekken voor deze verkiezingen.De kalender op de website van het waterschap werkt met diverse invalshoeken op vaste dagen. Zo worden bijvoorbeeld de 'Dilemma Dinsdag' en de 'Wist je dat…-Woensdag' afgewisseld met actuele tweets, een vraag-en-antwoord en korte quotes van de deelnemende partijen aan de waterschapsverkiezingen."We hopen op deze manier de interesse te wekken voor deze verkiezingen", laat Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta tegenover RTV Oost weten."Het is een beetje 'onbekend maakt onbemind.' We staan als waterschap wat verder van de burger af. Mensen spoelen wel het toilet door of draaien een was, maar staan er niet bij stil dat wij daarna aan de slag gaan om dat water weer schoon te maken. Ze vinden het ook heel normaal om achter veilige dijken te wonen. Maar dat gebeurt niet zomaar, daar zit heel veel werk aan vast."