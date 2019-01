'Nieuwe hoop op vrijlating ontvoerde Ewold Horn'

Deel dit artikel:













Ewold Horn (links) op archiefbeeld (foto: EPA)

Er is nieuwe hoop op de vrijlating van de in Borger getogen Ewold Horn, die bijna zeven jaar geleden ontvoerd werd in het zuiden van de Filipijnen. Het Filipijnse leger zou in onderhandeling zijn met de groep kidnappers.





Onderhandeling

"Hij heeft verklaard dat hij in dezelfde groep zat als de Nederlander en nog vier slachtoffers", vertelt Roel Pareno, een lokale journalist die de strijd tegen ontvoerders in het gebied al jaren volgt. "Hij (Quimbo, red.) zei dat Horn nog steeds in relatief goede gezondheid verkeert."



Volgens Pareno is de vrijlating bijzonder goed nieuws voor Horn. "Het leger gaf aan dat het heeft onderhandeld met de kidnappers over de vrijlating van Quimbo. Er zou geen losgeld zijn betaald. Ik vermoed dan ook dat deze vrijlating onderdeel is van een bredere onderhandeling tussen het leger en deze groep kidnappers. En dat is natuurlijk goed nieuws", zegt hij tegen de krant.



Sinds januari 2012 ontvoerd

Horn reisde bijna zeven jaar geleden richting het zuiden van de Filipijnen voor een bijzondere expeditie. Samen met een vriend ging hij op zoek naar de met uitsterven bedreigde sulu-neushoornvogel. Op de terugweg van die reis werden Horn en zijn reisgenoot ontvoerd. Tot op de dag van vandaag wordt hij vastgehouden in de jungle. De vriend met wie hij reisde ontsnapte.



