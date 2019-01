Stelling: Ouderen moet je aanmoedigen om internet te gebruiken

Het aantal mensen dat geen gebruik maakt van internet daalt gestaag. Maar nog altijd is 6 procent van de bevolking nooit online geweest. Onder hen zijn uiteraard veel ouderen. Met name oudere vrouwen hoeven niet zo nodig.

Voor de meeste jongeren is een bestaan zonder internet niet meer denkbaar, maar veel ouderen zeggen dat ze zich prima kunnen redden "zonder w-w-w". Op Radio Drenthe horen we ze geregeld via de telefoon.Is het erg dat deze ouderen de digitale wereld links laten liggen? Of missen ze er juist heel veel aan en zouden ze door hun omgeving aangemoedigd moeten worden om wel computers en dus internet te gaan ontdekken?