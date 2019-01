Schaapherder neemt proef op de som: hond moet aan de lijn

Schaapherder Anja Prent van de kudde bij Lhee keek vreemd op toen een wandelaar haar aansprak op het feit dat haar hond losliep. "Er geldt hier een aanlijnplicht en dat geldt ook voor u." Maar ze liet zich niet uit het veld slaan, ze ging de uitdaging aan.

Het filmpje dat ze vervolgens maakte is een succes op internet en is inmiddels meer dan tienduizend keer bekeken. Prent deed haar hond aan de riem en liet hem vervolgens zijn werk doen. Dat betekende dat ze er zelf achteraan moest.In de reacties klinkt naast veel vrolijkheid vooral ongeloof door. Deze keer was het een burger die meende de regels te kennen, maar kennelijk is er eerder in Havelte ook al eens een opsporingsambtenaar geweest die een herder aansprak op zijn loslopende hond. Toegegeven: op de bordjes staat niet vermeld dat er voor honden van schaapskuddes een uitzondering geldt.Daarnaast wordt de rennende schaapherder vooral geprezen voor haar conditie. "Je wordt er wel fit van" en "Geweldig. En een voordeel, want hierna hoef je ook niet meer naar de sportschool."