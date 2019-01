Besloten trainingen, bier, karaoke en zon voor hekkensluiter vierde klasse in Portugal

Wat doe je als je laatste staat in de vierde klasse van het amateurvoetbal met slechts één punt uit elf wedstrijden? De ene club ontslaat de trainer, de andere club houdt serieuze praatsessies tijdens de winterstop in eigen land. Maar dat geldt niet voor SV Borger. Die club pakt het heel anders aan.

De hekkensluiter van de vierde klasse E in het zaterdagvoetbal belegt momenteel een heus trainingskamp in het Portugese Albufeira. "De eerste nacht en training hebben we inmiddels gehad. Het is echt fantastisch. Het is 19 graden en in de zon zelfs nog wat warmer. Ideale omstandigheden voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft", vindt trainer Arne Joling.De ploeg van Joling wist dit seizoen alleen tegen SVBO gelijk te spelen in de laatste ronde voor de winterstop en staat met één been in de vijfde klasse. Maar in Borger houden ze vast aan tradities, laatste of niet. Voor de achtste keer is de ploeg op trainingskamp."In 2009 zijn we naar Belek in Turkije gegaan. Het idee is ontstaan toen ik nog als speler actief was voor Borger. We wilden een keer wat geks doen met de selectie. Nou ja, gekker dan een trainingskamp in het buitenland kan eigenlijk niet. Dat is zo goed bevallen dat we ieder jaar in januari naar het buitenland gaan.""Je moet het ook niet te zwaar zien hoor. Het is ook tijd voor plezier en een beetje samen met elkaar in een andere hoedanigheid leren kennen. Het is een professionele benadering met toch wel een vleugje ontspanning erbij", doelt de trainer op het nachtleven van Albufeira.Niet elke vierdeklasser belegt een trainingskamp. "Tuurlijk, voor een vierdeklasser is het heel bijzonder. Maar het is elk jaar weer een feest. Het is een aaneenschakeling van hoogtepunten. We hebben een heel jonge groep dit seizoen, de oudste is 25. Als je ziet hoe die jongens met elkaar omgaan, dan is dat elke minuut genieten.""We hebben één gouden regel: je mag het 's avonds zo laat maken als je wilt, maar 's ochtends om half negen zit iedereen aan het ontbijt. Dat gaat elk jaar goed, dus discipline is er wel bij de jongens", aldus Joling.Er wordt niet alleen getraind in Portugal. SV Borger speelt morgen twee wedstrijden die in het teken staan van de zogeheten Algarve Cup. Om 14.00 uur nemen ze het op tegen Sporting Leiden en daarna, om 16.00 uur, volgt een wedstrijd tegen SVBSM uit Bennebroek.Via het Twitteraccount van de club wordt het thuisfront op de hoogte gebracht van het trainingskamp. Een greep uit de vele tweets, met gevoel voor humor:Of het trainingskamp heeft geholpen moet op zaterdag 9 februari blijken. Dan hervat Borger de competitie met een thuisduel tegen koploper CSVC. Die club heeft 23 punten meer dan de Börgerders. "Vaak is het wel zo dat na zo'n trainingskamp de punten vanzelf komen. Dus daar gaan we wel vanuit", zegt Joling vol zelfvertrouwen.