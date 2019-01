Drenthe Toen #18: Honderd keer Waardeel en een leven vol rijtuigen

Het Drents historisch tijdschrift Waardeel is toe aan de honderdste editie. Hoofdredacteur Wim Ensing en oud-hoofdredacteur Anja Schuring bespreken een paar van hun favoriete artikelen van de afgelopen 25 jaar. Ook gaan we een stukje de grens over naar Rijtuigenmuseum Nienoord waar een jubileumtentoonstelling wordt gehouden met de naam 'Een leven vol rijtuigen'. Daarnaast duikt Aaldert weer het krantenarchief in voor Old Neis, praten we met Henk Luning over de geschiedenis rond dieren in Drenthe en horen we een verhaal uit de jeugd van Wiebe Kruijer.

- Waardeel, Drents Historisch Tijdschrift verschijnt deze week voor de honderdste keer. Voorzitter Anja Schuring van de Drentse Historische Vereniging en hoofdredacteur Wim Ensing zijn te gast. Zij blikken terug op de afgelopen 25 jaar van het blad.- In Old Neis gaat Aaldert in oude kranten op zoek naar de geschiedenis van goede voornemens. Hij leest de beschouwingen van Amy Groskamp-Ten Have, schrijfster van het boek- In ons archief vonden we deze keer een reportage uit 1976 waarin Hitjo D. Schut met patiënten van het sanatorium Hooghullen die praten over hun alcoholverslaving.- De jubileumtentoonstelling 'Een leven vol rijtuigen' in Museum Nienoord is twee weken geopend om het 60-jarig bestaan van het museum. Directeur Geert Pruiksma weet alles van rijtuigen, hij komt vertellen over de inmiddels bijna verdwenen koets.- In Drenthe werd in 1915 een folder verspreid door de provinciale gezondheidscommissie. Deze commissie was blijkbaar niet helemaal gerust over de gezondheid van de Drent. Dat had voornamelijk te maken met vliegen, zo blijkt. Amateur-historicus Henk Luning vertelt erover.- Ook deze aflevering van Drenthe Toen sluiten we af met de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Deze keer over het nieuwjaarlopen. Robbert Oosting leest voor uit het werk van Kruijer.Anja Schuring -Wim Ensing -Geert Pruiksma -Henk Luning -Sophie Timmer