Plastic, piepschuim, pompjes van handzeep, led-lampen, stoelen, kinderspeelgoed... er ligt van alles op het strand van Schiermonnikoog. Zo'n honderd militairen van de brigade in Havelte zijn de boel aan het opruimen.

Ze worden ingezet op het oostelijk deel van het eiland Schiermonnikoog , dat slecht toegankelijk is voor het publiek, aldus Defensie. De militairen gebruiken hun eigen terreinvoertuigen."Het is heel bijzonder wat je allemaal aantreft. Het strand ziet er niet uit. Hartstikke zonde. Het is niet wat ik gewend ben van mijn werk, maar ik ben blij dat ik kan helpen", zegt een militair die aan het opruimen is.Stranden op de Waddeneilanden liggen momenteel vol aangespoelde spullen uit overboord geslagen containers. Vooralsnog zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio in totaal 22 containers aangespoeld op Nederlandse stranden. Ongeveer de helft daarvan is inmiddels weggehaald.Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog liggen de stranden na iedere wisseling tussen eb en vloed weer vol met nieuwe troep. "Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen", zegt zij.