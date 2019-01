Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hét jaar van de waarheid voor Formule 1 in Nederland Komt Max Verstappen naar Zandvoort of Assen? (foto Frits van Eldik/ANP)

Formule 1 - Het circuit van Zandvoort heeft van het Formula One Management tot 1 maart de tijd gekregen om met een dichtgetimmerd plan voor een Grand Prix te komen. Mocht dat niet lukken, dan komt het TT Circuit van Assen weer in beeld. De Formule 1-organisatie heeft de Grand Prix van Nederland voor mei 2020 op de voorlopige kalender gezet.

Geschreven door Karin Mulder

In het sportprogramma De Warming Up kijken we vanavond terug op de gebeurtenissen rond de Formule 1 in Nederland tot nu toe. In het TT-journaal van 2016 liet TT-voorzitter Arjan Bos voor het eerst in het openbaar weten dat Assen wel open staat voor de Formule 1. “Ja, daar zijn we voor in. Maar we gaan ons nu niet warmlopen langs de zijlijn. Dan vind ik ook echt dat anderen het financieel mogelijk moeten maken. En wij kunnen de faciliteiten dan aanbieden”, aldus Bos.



Mooie gedachte, maar naïef

In april 2017 ging TV Drenthe op bezoek bij oud-coureur Jan Lammers. Hij leerde racen op het circuit van Zandvoort en is er kind aan huis. Toch geloofde hij anderhalf jaar geleden nog niet in de kansen van Formule 1 in Nederland. “Het is een mooie gedachte. Maar ik denk dat het op dit moment nog te naïef is. Het zou me hogelijk verbazen als het tussen nu en tien jaar gebeurt”, zei Lammers toen.



Keuring TT Circuit

Precies een jaar geleden keurde Charlie Whiting, namens de wereldautosportbond FIA, het TT Circuit op rijtechnische eigenschappen. Het circuit werd goedgekeurd, maar had wel een paar aanpassingen nodig. Op advies Whiting moet een deel van de Strubbenbocht worden verbreed. Hierdoor kunnen coureurs verschillende lijnen rijden. Ook adviseerde Whiting extra veiligheidsaanpassingen. Zo komen er meer curbstones en vangrails (Tecpro Barriers).



In november besloot het bestuur van het TT Circuit om die aanpassingen sowieso door te voeren. Ongeacht of de Formule 1 wel of niet naar Assen komt gaat in de winter van 2019 de schop de grond in. Op die manier komt het circuit in aanmerking voor de Grade One status. Dat is een status die sowieso nodig is om een Grand Prix te mogen organiseren.



Aanpassing Veenslang in ijskast

In eerste instantie kreeg het circuitbestuur ook de opdracht van Whiting om de Veenslang te verlengen. Op die manier zouden coureurs door het gebruik van de DRS makkelijker kunnen inhalen. Het systeem vermindert tijdelijk de luchtweerstand van de auto, waardoor de snelheid omhoog schiet. Maar het gebruik van het Drag Reduction System staat ter discussie en wordt mogelijk in 2021 afgeschaft. Daardoor staat deze investering voorlopig in de ijskast.



Geheim bezoek FOM aan TT

Het Formula One Management bracht afgelopen jaar een geheim bezoek aan de TT. De geluiden waren lovend. Maar de stemming slaat al snel om als in november De Telegraaf onthult dat niet Assen maar Zandvoort bovenaan het verlanglijstje van de FOM staat. Voor 1 maart zal mede-eigenaar Bernhard van Oranje met een plan moeten komen. Wordt ongetwijfeld heel snel vervolgd.