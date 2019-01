Deel dit artikel:













Janneke Ensing: Sunweb is een stuk professioneler Janneke Ensing en Julia Soek bij teampresentatie Sunweb (foto: Davy Rietbergen) Maar liefst 45 renners bij de teampresentatie van Sunweb (foto: John Macdougall/ANP)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (32) uit Gieten schitterde in Berlijn op de teampresentatie van haar nieuwe ploeg Sunweb. Samen met onder andere Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen presenteerde ze zich met de rode brigade aan de pers.

Geschreven door Karin Mulder

"Er was natuurlijk heel veel aandacht voor Dumoulin. Maar dat is logisch. Ik vond het leuk om mee te maken", vertelt Ensing die na twee seizoenen in Italiaanse dienst bij Alé Cipollini de overstap maakt naar de Duitse ploeg.



Bij de teampresentatie stonden maar liefst 45 renners op het podium. En de ploeg was nog niet eens compleet. "Sunweb heeft een mannenploeg, een damesploeg en ook nog een talentenploeg tot 23 jaar. Dat is echt een hele grote groep", verklaart Ensing. "Je merkt ook dat wij als vrouwenploeg meeliften op de faciliteiten van de mannen. Het is allemaal heel professioneel."



Samen trainen

In september, meteen na het wereldkampioenschap in Oostenrijk, meldde ze zich voor een kennismaking bij haar nieuwe ploeg. "Dat was heel relaxed. We moesten kleding passen en we hebben over komend seizoen gesproken. Het is fijn om elkaar al zo vroeg te leren kennen. Bij deze ploeg wordt er sowieso heel veel samen getraind. Dat vind ik fijn."



Wonen in Sittard?

Gieten zal de renster in het voorjaar waarschijnlijk een tijdje moeten missen. "De ploeg heeft appartementen in Sittard. Ik denk dat ik voor een deel in Limburg ga wonen. Dan kunnen we daar samen trainen. Het is de bedoeling dat ik zo'n beetje alle Belgische voorjaarsklassieker ga rijden en dan hoef ik ook niet steeds terug naar huis", licht ze toe. "Ik ben hier ook anders gaan trainen", gaat ze verder. "Na zes jaar ben ik weer begonnen met krachttraining. Ook doe ik sprinttraining op de fiets en heb ik minder geschaatst dan andere jaren. Ik ben benieuwd hoe het allemaal uit gaat pakken."



Ronde van Drenthe

In de Ronde van Drenthe zal Ensing normaalgesproken aan de start staan. "Ik rij de wereldbekerwedstrijd op zaterdag wel. Maar donderdag in Dwingeloo ben ik er waarschijnlijk niet."



Trainingskamp

Maandag vertrekt ze eerst naar Gran Canaria voor een trainingskamp met de nationale selectie. Daarna reist ze door naar het Spaanse Calpe waar ze met de dames van Sunweb gaat trainen. "De ploeg heeft daar een vast hotel met hometrainers en faciliteiten voor krachttraining. De mannenploeg, de talenten en de vrouwen wisselen elkaar daar af", besluit Ensing die haar seizoen in februari met de meerdaagse Ronde van Valencia begint.