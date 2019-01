CSVC aan vooravond Protos-finale: 'Het leeft enorm!'

De verrassing van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is CSVC. De vierdeklasser uit Coevorden staat in de finale van het toernooi. Staat Coevorden nou op z’n kop? Volgens Tim Oldewinning van de supportersvereniging komt dat aardig dichtbij.

Bekijk de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zaterdag vanaf 11.25 uur live op TV Drenthe.

CSVC speelde twintig jaar geleden voor het laatst in de finale van het zaaltoernooi. "Het leeft daarom enorm in Coevorden. Het maakt veel los. Spelers liepen na de plaatsing voor de finale met tranen in de ogen en WhatsApp explodeerde", aldus Oldewinning.De finaleplek kwam als een verrassing voor iedereen bij de club. "We hebben wel kwaliteit in het team, maar dit had ik niet verwacht", vertelt Oldewinning met een grote glimlach. Een verklaring voor het succes heeft hij wel. "De meeste spelers zijn actief in de hoofdklasse van het zaalvoetbal. En het team is een geheel."Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan allerlei sfeeracties. "We hebben spandoeken besteld, iedereen gaat in een oranje-shirtje en bij de club hebben we een groot feest met dj. En dat doen we ook als we de finale niet winnen!"