Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boomstra houdt strijd om wereldtitel dammen spannend: opnieuw remise Roel Boomstra speelde de eerste vijf wedstrijden om de wereldtitel remise (foto: ANP/Laurens van Putten)

Bij de damtweekamp om de wereldtitel dammen tussen oud-Emmenaar Roel Boomstra en de Russische titelverdediger Alexander Schwarzman is ook de vijfde partij in remise geëindigd.

De stand is nu 5-5 en er zijn nog zeven partijen te gaan. Na vier duels in Leeuwarden was deze keer Groningen de plaats van handeling.



Als de volgende partij ook gelijk eindigt, volgt er een tussentijdse tiebreak sneldammen. Zodat dan in ieder geval één partij is beslist.



Boomstra en Schwarzmann nemen het in twaalf partijen tegen elkaar op. De finale is op 13 januari en wordt gehouden in de televisiestudio van RTV Drenthe.