Veel doodgeboren lammeren bij Het Witterveld na aanval hond

Een aanval van een hond in november op de drachtige kudde van Landschapsbeheer Het Witterveld zorgt voor een fikse schadepost. De balans is tot nu toe zes dode schapen, 24 ooien met verwerpers en schapen met verwondingen die blijvend zijn, zoals afgebeten oren.

De schade loopt al snel in de duizenden euro's, zegt herder Caroline Visser. "Maar we zijn er nog niet. We zitten nog steeds in de lammertijd. Eind volgende week maken we de eindbalans op voor de verzekering. Dat gebeurt door de dierenarts en een agrarische expert."Het aantal afzetters is veel meer dan andere jaren, vertelt Visser. "Normaal gesproken praat je over twee procent van de lammeren die vroegtijdig verworpen of doodgeboren worden, omdat er iets aan mankeert. Maar nu gaan we al richting de tien procent verlies. Dat is het gevolg van stress. Ook hebben we veel meer mini-lammeren dan normaal."De schapenhouders waren ook al bang dat de schade niet zou blijven bij dode en verwonde schapen. "Schapen die drachtig zijn kunnen zo gestrest raken, en in shock, dat de bloedtoevoer stopt. Dat heeft gevolgen. Dan krijg je onvolgroeide lammeren, bijvoorbeeld zonder vacht."Half november viel een jonge Mechelse herder de kudde met drachtige ooien aan, in een weiland aan de Witterweg. Twee schapen waren meteen dood, vier anderen waren zo verwond dat ze afgemaakt moesten worden. "En dan zijn er nog wat schapen die door de aanval kreupel zijn geworden, of oren missen", zegt Visser.De aangevallen schaapskudde is die van Marsdijk, die van april tot november in natuurgebied De Landjes graast. De kudde van driehonderd dieren was net twee weken daarvoor dwars door Assen richting Het Witterveld, naar de winterweide met grote winterstal getrippeld.De hond die losliep, zou eerst een ree nagejaagd hebben, en daarna bij de schapen terecht zijn gekomen. "Die zijn compleet in paniek door de afrastering heen gebroken, de straat opgerend, en richting Bovensmilde gelopen. Ons geluk was knuffelschaap, ons schaap wat zich graag door kinderen laat knuffelen. Zij is een leider van de kudde en zorgde ervoor dat de schapen ondanks alle stress en schrik zoveel mogelijk bij elkaar bleven."Het incident is bij de politie met een melding afgedaan, omdat aangifte niet mogelijk was. "Ik was daar eerst wel boos over. Waarom geen aangifte, wat is dat voor raars. Maar het heeft ermee te maken, dat er geen opzet in het spel is", aldus Visser. "Maar een melding moet er wel komen, vanwege de verzekering."Als gedupeerde schaapherder heeft Caroline Visser alle lof voor burgemeester Marco Out. "Die heeft meteen geregeld dat de milieu-inspecteur van de gemeente poolshoogte kwam nemen, om te zien hoe erg het was." Ook is de hond die de schapen aanviel in beslag genomen. Hetzelfde dier had zes weken daarvoor ook al schapen gebeten van Het Witterveld. Daarbij raakte één schaap gewond.Visser heeft van de hondeneigenaren inmiddels een brief gekregen waarin ze aangeven het incident te betreuren en alle schade te zullen vergoeden. De in beslag genomen hond heeft de eigenaar, zo zegt hij, nog niet terug. "Maar dat hoeft ook niet, twee incidenten is wel genoeg. Het is zeer onfortuinlijk wat er is gebeurd," zegt hij.Of de hond als gevolg van het bijtincident wordt afgemaakt is nog niet bekend. De burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe beslist dat, omdat de eigenaar in Bovensmilde woont. De gemeenten Assen en Midden-Drenthe trekken samen op in dit incident, omdat de gedupeerde schapenhouders in Assen wonen en de hondeneigenaar in Bovensmilde.