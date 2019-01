Burgemeester Emmen: De oplossing ligt altijd in het midden

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, roept inwoners, het Rijk, de provincie en gemeente op wat te doen als je ontevreden bent. Dat deed hij vanavond tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, waar het thema jeugd was.

Van Oosterhout riep in zijn toespraak op om samen werk te maken van een mooie toekomst voor alle Emmenaren. Daar rekende hij Nemr ook onder. De burgemeester vond het 'te zot voor woorden dat hij en honderden kinderen van vluchtelingen in afwachting zijn van een kinderpardon'. Van Oosterhout liet duidelijk merken dat hij vindt dat die situatie niet acceptabel is. "Als onze kinderen op vakantie zouden gaan naar Irak of Afghanistan zouden we geen oog dicht doen, maar jongetjes als Nemr willen we terug sturen."De gemeente Emmen heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris om de zaak rondom kinderen als Nemr aan te kaarten, maar er is nog geen antwoord ontvangen. Van Oosterhout vindt dat opmerkelijk.De burgemeester begon de toespraak door het succes van FC Emmen te belichten en wat de promotie van de club de gemeente heeft gebracht. Ook het televisieprogramma ‘Emmen op 1’ kwam voorbij. ‘Doe maar gewoon’ kwam daarin vaak naar voren. "Een grote kracht, maar ook een valkuil", zo zegt Van Oosterhout over deze houding van veel Emmenaren.Het thema tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Atlas theater was dus ‘jeugd’. Zo kwam de burgemeester met voorbeelden hoe goed het met de jongeren gaat. Maar hij maakt zich ook zorgen. Over de toename van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, huiselijk geweld en armoede. "Emmen moet een goede plek zijn voor jongeren om op te groeien."De burgemeester kondigt aan dat er in 2019 samen met jongeren een Jeugdagenda gemaakt gaat worden om hier werk van te maken. Van Oosterhout wil daarvoor jongeren in dienst nemen en een kinderburgemeester aanstellen."Ook de gemeente zelf moet er wat van gaan maken in 2019", vertelt Van Oosterhout. “We moeten nog veel meer in verbinding staan met onze inwoners". Van Oosterhout wil daarom het komende jaar alle dorpen en wijken bezoeken om hierover met de erkende overlegpartners in gesprek te gaan.Maar ook de economie moet verder versterken om zo voldoende bedrijven, banen en goed geschoold personeel in de regio te behouden. “Daarom gaat de gemeente ook de financiën op orde maken, zodat we ruimte hebben om te investeren in zaken die belangrijk zijn voor de toekomst van Emmen, zoals veiligheid." Ook Wildlands, het noodlijdende attractiepark in Emmen , kwam voorbij in de toespraak: "We moeten hard aan de slag ook om de boel financieel op orde te krijgen, ook als het gaat om Wildlands."Voor het Rijk en de provincie heeft de burgemeester ook de duidelijke boodschap om meer de samenwerking te zoeken. "Als we niet oppassen, krijgen we in ons land FC Randstad tegen FC de rest." Als voorbeeld noemde hij de discussies over paasvuren, vuurwerk en zwarte piet. “En het Rijk, die het over het herinrichten van Nederland heeft, alsof hier niemand woont”.Met het thema ‘jeugd’ in zijn achterhoofd, eindigde burgemeester Eric van Oosterhout zijn toespraak met de verwijzing naar het lied van Bert en Ernie. “Stop met somberen, het wijzen naar anderen en passief zijn. Maak er wat van met elkaar! De oplossing ligt altijd in het midden."