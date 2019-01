Havelter militairen gaan morgen opnieuw opruimen op Schiermonnikoog

De honderd militairen uit Havelte die te hulp zijn geschoten om de stranden van Schiermonnikoog op te ruimen, houden het voor vandaag voor gezien. Morgen gaan ze verder met de schoonmaak.

De verwachting is dat het tij tegen die tijd nieuwe rommel uit de woensdag overboord geslagen containers aan land heeft gebracht."We hebben vandaag over een afstand van vijf en een halve kilometer het strand schoongemaakt", vertelt kolonel Paul van der Touw, die de leiding heeft over de operatie. "Ik ben onder de indruk van de totale oppervlakte die de vrijwilligers hebben schoongemaakt. Schiermonnikoog heeft een heel breed strand."Van der Touw denkt niet dat de militairen morgen alles hebben opgeruimd. "Dit is niet in twee dagen op te ruimen. We moeten morgen gewoon weer kijken wat er met vloed op het strand is aangespoeld." De kleinste plastic delen kunnen de militairen ook niet opruimen. "Die liggen onder het zand. Daarvoor is een beachcleaner nodig en daarvan is er slechts een op het eiland."De Havelter militairen blijven in ieder geval tot en met morgen. Er wordt overlegd of ze langer nodig zijn op het eiland. Mogelijk worden hun taken overgenomen door andere vrijwilligers en instanties als Rijkswaterstaat.