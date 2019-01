Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nu de feestdagen achter de rug zijn, is het tijd om er weer op uit te trekken. Naar gezellige activiteiten, opzwepende concerten of gezellige feestjes. Maar ja, naar welke dan? Wij zetten de leukste voor je op een rij.

Voor de snelle beslissers: vanavond is er een spetterend concert van het Noord Nederland Orkest in De Nieuwe Kolk in Assen. Je moet alleen wel snel beslissen: de aanvang is 20.00 uur. De avond is compleet met een toporkest, feestelijke orkestwerken en ontroerende aria's van grote namen als Verdi, Puccini, Wagner en Johann Strauss. En natuurlijk is er champagne aanwezig om het nieuwe jaar in te luiden.Is vanavond te kort dag? Het NNO treedt zondagmorgen ook nog op in schouwburg Ogterop in Meppel.Zaterdagavond kun je genieten van een echt blijspel, opgevoerd door 't Aol Volk in het Atlas Theater in Emmen. Het verhaal is geschreven door Harm Dijkstra, onder andere bekend van het RTV Drenthe-programma 'Strunen' . De uitbundige voorstelling gaat over oom Ferdinand, die denkt dat alles te koop is. Het voorprogramma wordt vanaf 19:30 uur verzorgd door de kinder- en jeugddansgroep van 't Aol' Volk. De voorstelling begint om 20.00 uur.Gek op popgroep The Cats? Dan moet je zaterdag naar theater De Tamboer in Hoogeveen. Daar speelt een heuse Cats tribute-band. Maar niet zomaar een: de meeste bandleden hebben in het verleden hun sporen in de Volendamse muziekscene verdiend. 'Jonkies' Cees Veerman en Larry Koning zijn aanstormende talenten die de Cats-tijd zelf niet hebben meegemaakt, maar ze genieten van wat de Cats-sound nog steeds losmaakt bij het publiek. De show begint om 20.15 uur.Op zondag is het de laatste dag dat je een speciale Mickey Mouse-tentoonstelling in Drenthe kunt bezoeken. Mickey wordt 90 jaar en zijn verjaardagsfeestje wordt groots gevierd in Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Je ziet Mickey in zwart-wit, Mickey in allerlei kleurrijke verschijningen en allerlei andere leuke Micky-zaken. Het museum opent om 11.00 uur.Zondagmiddag kun je kennis maken met enkele topstukken uit de geschiedenis van de klassieke gitaar. Nederlandse Muziekprijs-winnaar Izhar Elias laat drie bijzondere gitaren horen: de renaissance gitaar, barokgitaar en de Spaanse klassieke gitaar. Iedere gitaar en stijl heeft weer heel eigen bijzondere verhalen en klanken.Izhar Elias is winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, als allereerste gitarist in de geschiedenis van de prijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste staatsonderscheiding die aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, kan worden uitgereikt. Het optreden begint om 14.00 uur in Museum De Buitenplaats in Eelde.