Vandalen proberen brand te stichten in Veenpark

Vandalen hebben rond de jaarwisseling huisgehouden in het Veenpark in Barger-Compascuum. Ramen en deuren zijn vernield en er is geprobeerd brand te stichten in de kruidenierswinkel.

"Vanmiddag ontdekten we dat er bij vijf gebouwen de ramen en deuren zijn vernield", vertelt directeur Harrie Keuter. "Ik heb niet het idee dat er iets is gestolen. Dit was pure vernielzucht."Hoe de daders in het park zijn gekomen is nog niet duidelijk. "Het park is zo groot. Er omheen staat prikkeldraad, maar dat kun je kapot knippen. Ik heb geen idee waar ze zijn binnengekomen", zegt Keuter.Bij de kruidenierswinkel werd het grote raam ingegooid. De vandalen namen vervolgens verschillende potten met snoep en andere voorwerpen mee. Daarna hebben ze geprobeerd er brand te stichten. De voorwerpen die zijn meegenomen zijn gebruikt voor het vernielen van ramen in andere gebouwen."Ik heb geen idee wie dit heeft gedaan", zegt de directeur vertwijfeld. "Maar ik hoop dat iemand meer weet en dat justitie vervolgens een voorbeeld stelt. Want poging tot brandstichting gaat wel heel ver."De schade in het park wordt snel opgeruimd en er komen nieuwe ruiten in de gebouwen. Het publiek zal er geen last van hebben. Het park opent pas op 6 april weer de deuren. Ondertussen overweegt Keuter maatregelen. "Misschien moeten we naar de omheining kijken of kiezen voor meer cameratoezicht. Maar ik hoop vooral dat de daders worden gepakt."