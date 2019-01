Onenigheid in Italiaanse coalitie over 'Drentse' vluchtelingenboot Sea-Watch 3

Vicepremier Luigi di Maio van Italië heeft volgens Italiaanse media aangeboden tijdelijk vrouwen en kinderen op te nemen van twee boten die bij de Libische kust opgepikte migranten vervoeren. Het gaat om de Sea-Watch 3, die met kapitein Anne Paul Lancel uit Meppel onder Nederlandse vlag vaart, en de Sea Eye.

Sinds vorige maand zijn de kapiteins van de schepen tevergeefs op zoek naar een haven om aan te leggen. Zo raakt de voedselvoorraad aan boord van de Sea-Watch 3 langzaamaan op. Gisteren leek er opeens schot in de zaak te zitten, toen de burgemeester van Napels de Sea-Watch 3 wilde laten aanmeren.Maar het overleg in het Italiaanse parlement over deze zaak verloopt niet zonder slag of stoot. Di Maio is volgens Italiaanse media in conflict met zijn collega Matteo Salvini, die zich als politicus en als minister van Binnenlandse Zaken fel keert tegen nog meer migranten in Italië. Salvini heeft besloten dat de schepen niet mogen aanmeren. De Sea Watch-3 heeft 32 vluchtelingen aan boord.Di Maio is van de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging). Die keert zich tegen de gevestigde orde, maar vormt geen hechte politieke eenheid. De M5S keert zich ook niet zo fel tegen immigratie als de coalitiepartner Lega.