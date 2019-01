Deel dit artikel:













Brandweer moet uitrukken voor vlammen in slaapkamer in Zandpol In een slaapkamer in Zandpol heeft vanavond brand gewoed (foto: Persbureau Meter) De brandweer blust een matras (foto: De Vries Media)

Aan de Krijtlaan in Zandpol heeft vanavond brand gewoed. De vlammen ontstonden in een slaapkamer. Er raakte niemand gewond.

De brandweer was snel aanwezig en kon erger voorkomen door onder meer een brandend matras naar buiten te gooien. Hoe groot de schade op de bovenverdieping is, is niet bekend. Wel is er door de brand rookschade in het huis ontstaan.



Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.