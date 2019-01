Negentien overnamekandidaten voor De Buurtzuster

Negentien overnamekandidaten hebben zich gemeld voor de failliete thuiszorgorganisatie De Buurtzuster in Roden. De Buurtzuster werd op 19 december door de rechtbank failliet verklaard.

Curator Jeroen Reiziger spreekt van een flink aantal overnamekandidaten. "Tja, zoveel is eigenlijk ongebruikelijk veel in een faillissement." Volgens de curator zijn de partijen die zich hebben gemeld ook werkzaam in de zorg. "Dat verschilt van grote tot kleine bedrijven."Momenteel loopt er een biedingsproces. "Daarmee willen we de hoeveelheid kandidaten terugbrengen tot de meest serieuze gegadigden. We willen binnen nu en twee weken overeenkomsten sluiten." Reiziger denkt dat een overname mogelijk is, maar, zo stelt de curator, er zijn wel wat hobbels te nemen. "Met betrekking tot de inspectie, bijvoorbeeld. Zo zijn er wat onregelmatigheden aangetroffen in de locatie in Zuidlaren."Ondanks die 'onregelmatigheden' heeft Reiziger voorzichtige hoop dat het goed komt. "Gezien de interesse in een doorstart, verwacht ik dat er voor het overgrote deel van de werknemers wel een baan is bij een doorstart." De Buurtzuster heeft 112 personeelsleden.Binnen nu en twee weken verwacht Reiziger duidelijkheid over de toekomst van De Buurtzuster.