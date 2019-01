Deel dit artikel:













Wim Beekman is Emmenaar van het Jaar Wim Beekman (rechts) is Emmenaar van het Jaar (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Wim Beekman is Emmenaar van het Jaar 2018 geworden. Dat werd duidelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in het Atlas Theater.

Beekman (52) stond aan het roer van FC Emmen toen de voetbalclub naar de eredivisie promoveerde. Beekman was blij met de prijs, maar wel vindt de directeur van FC Emmen dat de successen van de club de verdiensten zijn van een grote groep mensen.



Beekman volgt als Emmenaar van het Jaar Eric van der Veen op. Hij kreeg vorig jaar de titel voor de vele culturele activiteiten die hij organiseert in zijn café Rue de la Gare.



Pieter Koolwijk

Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk ontving de oeuvre cultuurprijs Emmen. Koolwijk heeft tot nu toe vijf kinderboeken geschreven, die in meerdere landen worden uitgegeven.