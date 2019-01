Blussen van brand bij Attero in Wijster gaat nog dagen duren [update]

Het blussen van de brand die gisteravond uitbrak bij afvalverwerker Attero in Wijster gaat naar verwachting nog enkele dagen duren.

De brand woedt in een loods ter grootte van een voetbalveld, in een drie meter hoge stapel plastic. De brandweer is de hele nacht aan het blussen geweest en heeft de brand weten te beperken tot die ene loods. Er is geen gevaar meer dat het vuur overslaat naar andere panden op het terrein.Wel is er sprake van rookontwikkeling. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) adviseert mensen daarom ramen en deuren gesloten te houden. Uit metingen blijkt dat er geen sprake is van gevaar voor de gezondheid, aldus de VRD.Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal later vandaag verder onderzoek doen naar de gevolgen van de brand. Mogelijk zijn er plasticdeeltjes in de omgeving terechtgekomen.De brand brak rond 22.15 uur uit. De vlammen sloegen uit het pand. De brandweer rukte met groot materieel uit.Het is niet voor het eerst dat er brand is uitgebroken bij Attero. In september woedde er ook al brand in een loods. In de zomer van 2016 was het twee keer raak. In juni ontstond brand in een compostloods en in augustus brak brand uit in een versnipperaar