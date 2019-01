Deel dit artikel:













Grote brand bij afvalverwerker Attero in Wijster Bij Attero is een grote brand gaande (foto: de Vries Media) De brandweer aan het werk bij Attero (foto: Persbureau Meter) De brandweer is op grote schaal uitgerukt (foto: De Vries Media) De vlammen slaan uit de loods bij Attero in Wijster (foto: Persbureau Meter)

Bij afvalverwerker Attero in Wijster heerst momenteel brand. De brandweer heeft de situatie opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Er staat een loods in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen.

In de loods ligt plastic, maar een gevaar voor de omgeving is er niet, volgens Veiligheidsregio Drenthe.



Twee tankautospuiten en drie watertankwagens uit Dwingeloo, Ruinen en Beilen zijn opgeroepen om de vlammen te bestrijden. Ook is een hoogwerker uit Hoogeveen opgeroepen.



Op 2 september 2018 en 6 juni 2016 woedde er in hetzelfde bedrijf ook al twee forse branden.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De rookontwikkeling heeft voor zover bekend geen hinder opgeleverd voor de omgeving.