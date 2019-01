Nieuw bestuur moet voetbalclub TEVV weer tot leven wekken

Tientallen inwoners van 2e Exloërmond kwamen gisteravond naar het dorpshuis om aan te horen hoe het verder gaat met voetbalclub TEVV. Een werkgroep wil de club weer tot leven wekken. Een nieuw te vormen bestuur moet de kar gaan trekken.

In 2016 ontstond in het dorp een nieuwe voetbalclub: De Treffer ’16, opgericht door een groep ontevreden leden, die onder andere vond dat er te weinig voor de jeugd werd gedaan. Het toenmalige bestuur van TEVV verkocht het clubhuis, dat inmiddels dorpshuis is geworden.Een rel was geboren, want de leden van De Treffer ’16 laten zich in het dorpshuis niet zien en gebruiken de faciliteiten ook niet. De gemeenteraad van Borger-Odoorn besloot onlangs noodvoorzieningen te treffen voor De Treffer ’16.Hendrik Bolk van de werkgroep TEVV heeft voor die gang van zaken geen goed woord over. “We willen hier toch geen schaftketen op het terrein, terwijl alle voorzieningen hier gewoon aanwezig zijn?”, zo hield hij de toehoorders voor.Bolk riep de aanwezigen op om eensgezind een einde te maken aan ‘een bonk ellende van twee jaar', zoals hij dat noemde. “Het moederschip TEVV had te maken met muiterij, maar het moederschip gaat weer varen.” Volgens Bolk is het de bedoeling dat TEVV, dat ruim 80 jaar oud is, met ingang van het nieuwe voetbalseizoen weer gaat spelen.De reacties in de zaal waren wisselend. “Een mooi plan, maar het klinkt nog wat vaag”, aldus een man voorin de zaal. Achterin is het optimisme groter. “Ik hoop dat de club weer opstaat. Er ligt zo’n lange historie. Het is nostalgie”, zegt een andere man. De aanwezigen zijn het er wel over eens dat veel af zal hangen van wat de spelers gaan doen die twee jaar geleden naar De Treffer ’16 overstapten.Hendrik Bolk heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. “Er zijn drie jonge mannen die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur. Binnenkort komt er een ledenvergadering en wordt het bestuur gekozen en kunnen we de infrastructuur op orde maken. Ik krijg nu al signalen dat spelers graag bij ons terug willen komen.”Bolk verwacht dat het rivaliserende De Treffer ’16 dan vanzelf ophoudt te bestaan. In de zaal zijn ze daar minder zeker van. “En dan straks twee clubs in één dorp? Dat gaat nooit werken”, is de overtuiging van een man, die zelf oud-speler is. Bolk zegt dat desnoods de sportaccommodatie gedeeld kan worden, waarbij de clubs dan om de week thuis kunnen spelen. “Maar ik zie nog liever dat de gemeente er voor zorgt dat de club die het dorpshuis gebruikt ook het recht op de velden krijgt. Dan is het hele probleem opgelost.”Het bestuur van De Treffer ’16 kondigt aan juridische stappen te ondernemen. Volgens het bestuur is het clubhuis op oneigenlijke wijze verkocht. Ook plaatst de club vraagtekens bij de gemeentelijke bijdrage aan het dorpshuis, omdat niet aan alle voorwaarden zou worden voldaan. “We hebben er vertrouwen in dat de voetballers uit het dorp terugkrijgen wat hen onterecht is afgenomen”, schrijft het bestuur.