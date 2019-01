Kijk live naar de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De finale van het 42ste Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is live te volgen op TV Drenthe en op rtvdrenthe.nl. De uitzending begint rond 11.25 uur.

In de finale van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland strijden HZVV, Noordscheschut, CSVC, MSC, Nieuw Buinen en ASVB om de felbegeerde bokaal. Dat er een nieuwe winnaar komt is al duidelijk, want regerend kampioen SC Elim werd in de tussenronde uitgeschakeld.Volg de finale live vanaf 11.25 uur.