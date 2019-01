Deel dit artikel:













IJsracer Iwema wacht 12 uur bij Russische grens Ijsracer Jasper Iwema uit Hooghalen (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

IJSRACEN - Het leven van een ijsracer gaat niet altijd over rozen. Jasper Iwema (29) uit Hooghalen reed maar liefst 4.800 kilometer om te kunnen trainen op het natuurijs van Kamensk-Oeralski. Halverwege, bij de grens van Rusland, moest hij 12 uur wachten omdat z'n papieren niet in orde bleken.

Geschreven door Karin Mulder

Samen met twee stagiaires van het Drenthe College gaat Iwema het avontuur aan. Via een vlog houdt hij ons in Drenthe op de hoogte van zijn belevenissen.



Op 12 januari moet de voormalig wegracer zich in Finland zien te kwalificeren voor een vaste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Vorig seizoen lukte hem dat ook. Met de hakken over de sloot. Dat wel.