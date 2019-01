Zoek het uit! - 5-sterrendorp of vervuilde grond?

Drenthe heeft dorpen en gemeenten met een speciale status. Regenbooggemeente, 5-sterrendorp, groenste dorp, noem maar op. Maar hoe komen ze eigenlijk aan die speciale namen? En hoe zit het met vervuilde grond in Drenthe?

Deze vragen zijn ingestuurd naar Zoek het uit! , en deze maand mag jij weer stemmen op de vraag waarop jij het liefst het antwoord wil weten!De Groeve in gemeente Tynaarlo, Gasteren en Hooghalen zijn zomaar drie voorbeelden van zogenoemde 5-sterrendorpen in Drenthe. Te herkennen aan het bordje onder het plaatsnaambord, waarop trots het aantal sterren wordt vermeld. Maar hoe komt zo’n dorp eigenlijk aan deze status, vraagt Trienke uit Bovensmilde zich af.Hoeveel zwaar vervuilde plaatsen zijn er in Drenthe? Ook deze vraag kwam bij de Zoek het uit!- redactie binnen. Daarnaast wil de anonieme vragensteller weten in hoeverre deze vervuilde grond een gevaar oplevert voor de bewoners in de omgeving.Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In december kon je kiezen tussen vragen over het laatste schip van Gasselternijveen en de huizen rondom de synagoge in Assen. De vraag ‘Waar is het laatste schip gebleven dat in Gasselternijveen geregistreerd stond?’ heeft de meeste stemmen binnengehaald, namelijk 770. De vraag ‘Waarom zijn na de oorlog alle huizen rondom de synagoge in Assen gesloopt?’ blijft achter met 579 stemmen. In totaal hebben 1.349 mensen gestemd.We gaan dus aan de slag met de vraag 'Waar is het laatste schip gebleven dat in Gasselternijveen geregistreerd stond?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.