SGP Drenthe gaat zonder vrouwen opnieuw voor Statenzetel

De SGP doet in maart voor de derde keer mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Voor de derde keer staan er geen vrouwen op de kieslijst, hoewel de partij dat sinds 2013 wel toestaat.

Willem van Hartskamp, voor de derde keer lijsttrekker van SGP Drenthe, wil in het Radio Drenthe-programma Cassata niet hardop zeggen hoe hij er zelf over denkt. Wel ziet hij binnen de partij een ontwikkeling gaande is.



"In Vlissingen en Amsterdam waren tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen vrouwelijke lijsttrekkers. Ik denk dat Drenthe in die zin misschien nog wat conservatief is. Ook in Drenthe zie je een soort tweedeling. De een wil het wel, de ander niet."



Lastig

Zonder vrouwen dus, gaat Van Hartskamp voor derde keer op rij proberen een zetel te bemachtigen. Hij beseft zich dat dat ook deze keer lastig gaat worden, omdat er liefst zestien partijen meedoen in Drenthe.



"Ja, zucht. Maar in Hoogeveen hebben we tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen eindelijk een zetel gehaald. Ook mensen van buiten de SGP stemden toen op ons. We hopen dat we dat succes kunnen evenaren in de Staten. We hebben een redelijke achterban in Drenthe."



20 maart

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart, tegelijkertijd met de waterschapsverkiezingen.