Verbouwing Herinneringscentrum 3 miljoen euro duurder Volgens Dirk Mulder gaat de verbouw van het Herinneringscentrum drie miljoen euro extra kosten (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De uitbreiding van Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat geen 7, maar 10 miljoen euro kosten. Dat zei directeur Dirk Mulder vandaag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Het Herinneringscentrum wil verdubbelen qua oppervlakte. Het centrum is te klein als tentoonstellings- en ontvangstruimte. Bij de presentatie van de plannen ging Mulder nog uit van een kostenplaatje van 7 miljoen euro. "Alles wordt duurder", zegt hij nu. "De prijzen vliegen omhoog. Daarnaast is de tekening van een architect altijd een ruwe schatting."



Nog 8 miljoen euro te gaan

Van de benodigde 10 miljoen euro heeft het Herinneringscentrum er nu 2 binnen. De provincie Drenthe en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven beide een subsidie van een miljoen euro.



Nog 8 miljoen te gaan, maar Mulder maakt zich geen zorgen. "We hebben nog een aanvraag voor een miljoen euro uitstaan bij het V-fonds en bij de gemeente Midden-Drenthe. En er zijn meer mogelijkheden, zoals Brussel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds."



Vergunningen

De wens van het Herinneringscentrum was om dit jaar te beginnen met bouwen, maar dat is volgens Mulder geen haalbare kaart meer. "We hopen wel dat we alle vergunningen deze herfst binnen hebben."



Wanneer de verbouwing wel kan beginnen, is nog niet duidelijk. "Complicerende factor is dat we volgend jaar 75 jaar vrijheid vieren. Dan wil je open zijn en niet dicht moeten vanwege verbouwingen. Een mogelijkheid is om het uit te stellen, maar dat is niet meer aan mij", doelt Mulder op zijn vertrek in juli, als hij na 34 jaar afscheid neemt als directeur van het Herinneringscentrum.



Het Herinneringscentrum trok vorig jaar zo'n 168.000 bezoekers, iets minder dan het jaar ervoor. Na de verbouwing moet het bezoekersaantal groeien naar 200.000.