Trainer Van Duinen seizoen langer bij HZVV Gert van Duinen tekent bij (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Gert van Duinen is ook komend seizoen als trainer verbonden aan HZVV. De Assenaar verlengde zijn contract met een jaar. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij de eersteklasser uit Hoogeveen.

"We hebben een geweldige selectie met heel veel talent", aldus Van Duinen op de website van HZVV. "De kwaliteit wordt steeds meer zichtbaar. Het is mooi om te zien hoe spelers zich ontwikkelen. Ik heb het hier erg naar mijn zin. HZVV is een fantastische club. Uiteindelijk willen we een stabiele hoofdklasser worden en ik vind dat we goed op weg zijn."



Degradatie

Van Duinen werkte in het seizoen 2015-2016 bij HZVV als trainer van het tweede elftal. Hij keerde in 2017 terug als opvolger van hoofdtrainer Karlo Meppelink. Van Duinen belandde afgelopen seizoen met HZVV in de nacompetitie. De trainer wist degradatie uit de hoofdklasse niet te voorkomen.



Bovenaan

Dit seizoen staat Van Duinen met een hernieuwd elftal bovenaan in de eerste klasse E. HZVV liet in twaalf duels slechts vijf punten liggen. De Hoogeveners hervatten de competitie op zaterdag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen d'Olde Veste '54.



Brunsting

HZVV zet de samenwerking met tweede trainer Harold Brunsting eveneens voort. Hij is ook betrokken bij de selectie en coaching van HZVV onder 23.