Aantal bezoekers Noordshow overtreft verwachtingen Veel bezoekers weten de vernieuwde Noordshow te vinden (foto: RTV Drenthe/Remco Wilkens)

De organisatie van de Noordshow is tevreden. Voorafgaand aan de veertigste editie van de kleindierenshow hoopte voorzitter Gerard Schenkel op 14.000 bezoekers, maar de afgelopen dagen togen veel meer mensen naar het Expo Center Assen.

"Gistermiddag was het al giga-druk en ook vandaag blijven de mensen komen", laat een opgeluchte Schenkel weten. "Dus die 14.000 bezoekers gaan we halen."



De kleindierenshow wordt dit jaar voor de vierde keer in Assen gehouden. Cavia's, kippen, duiven en konijnen zijn er te zien. "In totaal hebben we 8.500 dieren, van de konijnen hebben we het meest."



Andere opzet

De Noordshow kent dit jaar een andere opzet. Het evenement kampte met teruglopende bezoekersaantallen. Vorig jaar kreeg de organisatie nog een subsidie van de provincie Drenthe en van de gemeente Assen. De gemeente Assen had als voorwaarde dat de kleindierenshow meer kinderen zou trekken. "Dat is gelukt", lacht Schenkel. "Opa's, oma's, ouders en heel veel kinderen zijn er gekomen."



Zij kunnen pony rijden, kuikens knuffelen, ezels borstelen en konijnen een hindernis laten lopen.

"Wij komen ook niet verder dan de kinderboerderij", lacht een moeder. Ze heeft een kuikentje op haar hand. "Je kan hier super veel doen, vooral die kuikentjes zijn zo lief", zegt haar zoon.



Komende drie jaar in Assen

En dus is de nieuwe opzet geslaagd. "Ook de komende drie jaar gaat het evenement door in het Expo Center Assen. De overeenkomst is afgelopen week getekend", aldus Schenkel.