Zesde plaats voor Nagengast in Gullegem

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is 2019 begonnen met een zesde plaats in de veldrit van Gullegem. De Belgische cross telt niet mee voor een klassement.

Nagengast stoomt op naar koppositie in wereldbeker

De overwinning in Gullegem werd een prooi voor Loes Sels. De veldrijdster was op eigen bodem de Nederlandse Annemarie Worst en de Britse Nikki Brammeier te snel af. Yara Kastelijn en Ellen van Loy eindigden respectievelijk als vierde en vijfde.Nagengast, actief voor Telenet Fidea Lions, kwam op iets meer dan een minuut na winnares Sels over de meet. De Drentse sloot 2018 onlangs succesvol af. In het Belgische Namen greep Nagengast toen de leiding in het wereldbekerklassement onder 23.