Theatervoorstelling Jumping Jack niet op het TT Circuit De theatervoorstelling Jumping Jack wordt niet op het TT Circuit gehouden (foto: BUOG)

De theatervoorstelling Jumping Jack wordt in mei niet op het TT Circuit gehouden, maar op de oude noordlus bij de TT Hall. Grootste probleem om het spektakel op het TT Circuit te houden zijn het beperkte aantal geluidsdagen die het circuit heeft.

Dat zegt Pieter Stellingwerf van de organisatie BUOG in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het TT Circuit heeft tien geluidsdagen. Met onze voorstellingen zouden wij er daarvan acht gebruiken. Daarom zijn wij net buiten het circuit gaan zitten." Op het TT Circuit moet het 's avonds om zeven uur stil zijn, of er moet gebruik worden gemaakt van een geluidsdag.



Historisch asfalt

Voor de theatervoorstelling maakt de verhuizing niet uit. Bij de TT Hall worden drie overdekte tribunes gebouwd. Van daaruit heeft het publiek overzicht over een deel van de historische noordlus van het TT Circuit, dat daar nog altijd ligt. "Dit is een stuk circuit waar in het verleden Jack Middelburg echt heeft gereden", weet Stellingwerf.



'TT is al negentig jaar een icoon'

Theaterorganisatie BUOG werd door de provincie Drenthe gevraagd om een theatervoorstelling te maken. Eerder maakte het bedrijf al grote producties in Groningen, Friesland en Noord-Holland. "Als ik aan Drenthe denk, dan denk ik ook direct aan de TT", vertelt Stellingwerf. "Dat is al negentig jaar een icoon. Als je vervolgens over de geschiedenis hebt, dan kun je het over Rossie hebben. Maar de jaren zeventig en tachtig van de motorsport spreken nog altijd zo tot de verbeelding. Daar kwamen we heel snel bij terecht."



Zelf maakte Stellingwerf die periode heel bewust mee. "Ik was tien jaar oud toen Jack Middelburg begon met racen. In die jaren daarna begon ik zelf ook met het knutselen aan bromfietsen. Die periode in de motorsport was echt ongekend. We haddden De Grote Drie. Niet alleen Middelburg, maar ook Wil Hartog en Boet van Dulmen. Zij hebben veel gewonnen."



Eerbetoon aan De Grote Drie

Stellingwerf wil wel al een tipje van de sluier oplichten over het theaterspektakel Jumping Jack. "Het wordt een eerbetoon aan De Grote Drie, waarbij we kijken naar het verhaal van Middelburg. Daar zit gewoon alles in, het winnen en het verliezen. Hij won natuurlijk de TT en de GP van Silverstone, maar hij is ook de man die in 1984 om het leven kwam op het stratencircuit van Tolbert. Op dat moment was Middelburg slechts 31 jaar en hij liet een zoontje van tien jaar achter."



Voorafgaand aan de voorstelling rijdt het publiek een rondje over het TT Circuit, waarbij het gevoel van de jaren zeventig en tachtig wordt opgeroepen. Om half tien 's avonds begint het spektakel met live muziek van Erwin Java. Daarna volgt een show met twintig acteurs, dertig motorrijders, veertig gitaristen, vijftig muzikanten en zestig dansers.



Door de ogen van de kleindochter van Jack

De voorstelling begint met de kleindochter van Jack. "Zij komt naar het circuit om te racen op een elektrische scooter", vertelt Stellingwerf. "Zij gaat daarbij onderuit en moet naar het ziekenhuis. Hier krijgt ze een morfinespuit waardoor ze in de jaren zeventig weer wakker worden. Door haar ogen zien we de voorstelling."



Wat volgt is theaterstuk waarbij de jaren zeventig en tachtig worden herbeleefd, met motorsport, racerij en popmuziek.



In totaal kost de voorstelling 1,2 miljoen euro. BUOG heeft 20.000 toeschouwers nodig om uit de kosten te raken.