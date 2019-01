Deel dit artikel:













'Mijn eigen vrouw is mooi, maar een heleboel andere vrouwen ook' Louwe Ausma laat geïnteresseerden zijn schatten zien (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Ook oude fietsen zijn een liefde van Louwe Ausma (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Het verkeer wordt geregeld en mensen van de beveiliging staan bij de oude boerderij van Louwe Ausma in Roden. Allemaal om de geïnteresseerden die komen kijken goed te kunnen begeleiden.

Geschreven door Marjolein Lauret

Ausma heeft een kijkdag, voorafgaand aan een veiling. Het gaat om zijn 'schatten': honderden oude motoren, machines, vooroorlogse fietsen en gereedschappen. De boerderij staat te koop en dus moet zijn verzameling ook verkocht worden. "Mijn gezondheid gaat achteruit. Ik kan steeds minder en ik wil mijn vrouw niet opzadelen met deze spullen."



Grote liefde

Overal waar je kijkt staan, hangen en liggen objecten. Alles is door Louwe's handen gegaan en met veel liefde opgeknapt. Zoals zijn lieveling, een oude dieselmotor. "Deze komt uit 1920, het is de eerste bruikbare dieselmotor." En terwijl hij erover praat, zet hij de motor met enkele handelingen aan. Hij loopt als een zonnetje. "Je kan er wel bij slapen, zo'n heerlijk ritme", zegt Ausma trots.



Hij vergelijkt zijn verzameldrang voor mooie machines met vrouwen. "Mijn eigen vrouw is mooi, maar ik vind een heleboel andere vrouwen ook mooi. Daar kun je het een beetje mee vergelijken misschien."



Veiling

Bijna alles wat Ausma in zijn loods heeft staan heeft hij weer aan de praat gekregen. Daarom is hij ook wat weemoedig nu het steeds dichterbij komt dat hij afscheid moet nemen van zijn 'kindjes'. Veilinghuis Troostwijk zal de bijzondere objecten veilen. De twee kijkdagen zijn voorafgaand aan de online veiling die start op 18 februari en loopt tot 28 maart.



Pieter-Rienk Boscha van het veilinghuis loopt ook rond op de deel. "Ik heb nog niet eerder zoiets unieks gezien." Het veilinghuis trekt twee weken uit voor het in kaart brengen van de spullen en de bijbehorende prijzen.



Nieuwe toekomst

Louwe Ausma loopt nog eens een rondje, met zijn vertrouwde stofjas aan. Kletst nog eens met een bezoeker. Dubbel is het wel voor hem. "Maar ik stop ook niet", zegt hij hoopvol. "We bouwen een nieuw huis in Roden. Daar komt een werkplaats bij. Nou ja, werkplaats... atelier is beter om te zeggen. Want we zitten straks midden in een woonwijk", lacht hij.



Zijn vrouw Hillie slaat alles gade vanachter een zelfgebouwde bar. "Het is goed zo. En straks mag hij ook gewoon door sleutelen. Want als Louwe dat niet doet, wordt hij ziek van heimwee."