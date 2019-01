Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











MSC overklast Noordscheschut in finale Protos Weering: 7-0 MSC houdt de beker omhoog (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) MSC wint de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Smaakmaker Jim Veltmaat viert feest met de supporters (foto: RTV Denthe/Stijn Steenhuis)

ZAALVOETBAL - MSC is de winnaar geworden van de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De ploeg uit Meppel maakte in een eenzijdige finale gehakt van tegenstander Noordscheschut. Na de eerste helft stond MSC al met 5-0 voor. Het werd uiteindelijk 7-0.

Voor MSC is het de tweede titel van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Vier jaar geleden, tijdens de 38e editie, ging de beker ook mee naar Meppel. Noordscheschut stond voor de derde keer op rij in de finale. Twee jaar geleden werd het toernooi gewonnen, terwijl de vorige editie in de eindstrijd ging verloren tegen Elim (1-5).



Nachtmerrie

Het door Guido Broers getrainde MSC kende een bliksemstart in Sporthal Angelslo. Al in de eerste minuut vond spits Justin Benjamins het net. Slechts twee minuten later verdubbelde Camiel Fidom de score. Noordscheschut hing als een aangeslagen bokser in de touwen en MSC profiteerde gretig.



Met twee goals binnen twee minuten maakte uitblinker Jim Veltmaat de nachtmerrie voor de Schutters nog erger en stond het scorebord na tien minuten spelen al op vier tegen nul. Benjamins bepaalde de ruststand met zijn tweede treffer van de middag op 5-0. Daarmee was de finale na de eerste helft al beslist.



Kansloos

Mocht de ploeg van trainer Marc van Meel nog wat stille hoop op een wonder opgebouwd hebben in de rust, werd die hoop in het tweede bedrijf direct de grond ingeboord. Jim Veltmaat maakte de 6-0 en zijn derde van de wedstrijd al in de 22e minuut.



Noordscheschut moest het in de slotfase zelfs nog doen met slechts twee veldspelers. De door een gele kaart al gekortwiekte Schutters zagen Nick Koster rood incasseren wegens commentaar op de arbitrage. Jim Veltmaat maakte het sprookje voor de Meppelers daarna compleet en maakte in de laatste seconden de 7-0.



Vierdeklasser eindigt zesde

Het verrassend presterende CSVC uit Coevorden werd in de strijd om de vijfde en zesde plaats tegen Nieuw Buinen de laagst geklasseerde ploeg van de finaledag. De vierdeklasser verloor met 3-0 van de oranje-witten. HZVV won de wedstrijd om plek drie en vier met 3-2 van het Groningse ASVB. De Hoogeveners sloten de middag dus af met brons, omdat in de wedstrijd om een finaleplek tegen MSC werd verloren met 3-2.



Hieronder alle uitslagen van de finaledag.



Poule A:

Noordscheschut - MSC 2-4

doelpunten Noordscheschut: Nick Koster 2x

doelpunten MSC: Justin Benjamins 2x, Camiel Fidom en Noah Schuurman



MSC - Nieuw Buinen 1-1

doelpunt MSC: Justin Benjamins

doelpunt Nieuw Buinen: Thijs Hateboer



Nieuw Buinen - Noordscheschut 1-2

doelpunt Nieuw Buinen: Thijs Hateboer

doelpunten Noordscheschut: Melvin Mol 2x



Poule B:

HZVV - CSVC 2-1

doelpunten: Romano Djababoe en Sander Dzemidzic

doelpunt CSVC: Hilko Koster



HZVV - ASVB 1-1

doelpunt HZVV: Romano Djababoe

doelpunt ASVB: ​Anton Hekman



ASVB - CSVC 2-0

doelpunten ASVB: Erwin Auke en Mart van der Veen





Kruisfinales

MSC - HZVV 3-2

doelpunten MSC: Justin Benjamins, Noah Schuurman en Camiel Fidom

doelpunten HZVV: Jan Hup en Alex Zomer



ASVB - Noordscheschut

doelpunt: Mart van der Veen

doelpunten Noordscheschut: Nick Koster 2x en Rick Veldman





Om 5e en 6e plaats

Nieuw Buinen - CSVC 3-0

doelpunten Rick Bos (e.d.) en Thijs Hateboer (2x)





Om 3e en 4e plaats

HZVV - ASVB 3-2

doelpunten HZVV: Alex Zomer 2x en Tim Mulder

doelpunten ASVB: Wouter Siemens en Joost Siemens





Finale

MSC - Noordscheschut

doelpuntenverloop:

1. Justin Benjamins

3. Camiel Fidom

8. Jim Veltmaat

10. Jim Veltmaat

16. Justin Benjamins

22. Jim Veltmaat